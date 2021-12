Weihnachtseinkäufe: Was jetzt noch in Hamburg geht Stand: 23.12.2021 20:07 Uhr Die letzten Geschenke, Weihnachtsbaumkerzen oder frische Zutaten für das Weihnachtsessen: Wo kann man in Hamburg jetzt noch einkaufen?

Supermärkte und Discounter sind an Heiligabend bis maximal 14 Uhr geöffnet - die Geschäfte in der Wandelhalle am Hauptbahnhof machen um 15 Uhr dicht. Aber Vorsicht: Einige Filialen schließen in Hamburg auch schon früher.

Wochenmärkte zum Teil verschoben

Wochenmärkte, die regulär freitags stattfinden, wurden für Heiligabend zum Teil abgesagt oder haben ihre Öffnungszeiten nach vorn verlegt. Beim Isemarkt zum Beispiel sind die Stände am Freitag bis 12 Uhr offen.

Wo man an den Feiertagen einkaufen kann

Nachmittags bleibt nur noch der Weg zur Tankstelle oder Richtung Flughafen Fuhlsbüttel. Dort gibt es Lebensmittel durchgehend an 356 Tagen im Jahr - von 6 bis 22 Uhr. Am 1. und 2. Weihnachtstag haben die Läden in der Wandelhalle auch geöffnet, jeweils von 12 bis 18 Uhr.

Die gute Nachricht: In diesem Jahr gilt es, beim Einkauf nur zwei Tage zu überbrücken - der 27. Dezember ist ein Montag.

