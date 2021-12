Weihnachtsbotschaften: Tschentscher und Fegebank beschwören Zusammenhalt Stand: 23.12.2021 15:59 Uhr Auch in diesem Jahr gibt es zu Weihnachten Videobotschaften von Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und der Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegabebank (Grüne). Erneut steht die Corona-Pandemie im Mittelpunkt.

Hamburg sei bisher besser durch die Krise gekommen als viele andere Länder und Städte, sagte Tschentscher in seiner "Weihnachtsbotschaft 2021". "Wir haben immer frühzeitig gehandelt und den Schutz der Gesundheit an die oberste Stelle gesetzt." Schutzkonzepte und eine hohe Impfquote hätten den Hamburgern und Hamburgerinnen eine Adventszeit ohne Lockdown, aber mit Kultur, Sport und Weihnachtsmärkten ermöglicht.

"Der Zusammenhalt ist groß"

Die vor Kurzem beschlossenen zusätzlichen Corona-Maßnahmen seien nun wegen der Omikron-Variante des Coronavirus nötig. "Der Zusammenhalt ist unserer Stadt ist groß. Darauf können wir stolz sein. Und ich bin sicher: Damit werden wir gemeinsam diese schwierige Zeit überstehen."

Fegebank: "Für viele von uns ein schwieriges Jahr"

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) sagte in ihrer Weihnachtsansprache: "Für viele von uns war das ein schwieriges Jahr, ein weiteres Corona-Jahr, um das uns keiner gebeten hat." So schwer diese Zeit auch sei, so zeige sie auch, dass etwas Neues entstehe, das Kraft gebe. "Ich finde es beeindruckend, wie wir zusammenhalten können", so Fegebank.

