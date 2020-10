Stand: 13.10.2020 13:21 Uhr Warnstreik: Krankenhaus-Azubis fordern mehr Lohn

Die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst gehen weiter. Die Gewerkschaft ver.di hat die Auszubildenden an den Asklepios-Kliniken und dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) heute dazu aufgerufen, die Arbeit heute niederzulegen. In Hamburg sind etwa 300 Auszubildende dem Appell gefolgt und haben sich vor dem Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof versammelt. Unter dem Motto "Uns wird's zu bunt" bewarfen sie sich mit Farbpulver.

VIDEO: Warnstreik: Krankenhaus-Azubis fordern mehr Lohn (1 Min)

Ver.di fordert 100 Euro mehr

Ver.di fordert für die Azubis Erhöhung der Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 100 Euro monatlich. Zudem sollen die Arbeitgeber die Kosten für ein ÖPNV-Ticket übernehmen und die Regelungen zur Übernahme der Azubis nach Abschluss der Ausbildung verlängern.

