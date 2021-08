Wahlkampfauftritt von Baerbock am Hamburger Jungfernstieg

Stand: 26.08.2021 06:16 Uhr

Mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sind die Hamburger Grünen am Mittwochabend in die entscheidende Phase der Bundestagswahl gestartet. Rund 1.000 Menschen kamen laut Polizeiangaben zur Veranstaltung am Jungfernstieg.