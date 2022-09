Vor S4-Fertigstellung: Bahnverbindung nach Ahrensburg wird ausgebaut Stand: 16.09.2022 07:23 Uhr Bahnfahrgäste nach Rahlstedt und Ahrensburg bekommen schon bald bequemere Verbindungen. Noch bevor der Bau der S4 fertig ist, verstärkt der Hamburger Senat den Bahnverkehr. Das wurde am Donnerstag im Verkehrsausschuss bekannt.

Es werde bereits kräftig am ersten Abschnitt der S4 von Hasselbrook zur Luetkensallee in Wandsbek gebaut. Die Bautrassen seien fertig und es sei der Bahn gelungen 99 Prozent der benötigten Privatgrundstücke zu erwerben. Doch erst in fünf Jahren sollen die neuen Gleise bis Rahlstedt fertig werden.

Bis Fertigstellung soll Regionalbahn ausgebaut werden

In der Zwischenzeit soll die bisherige Regionalbahn 81 leicht ausgebaut werden. Zwischen Hauptbahnhof und Bad Oldesloe sollen ab Dezember Züge mit sechs statt vier Doppelstockwagen fahren - zur Hauptverkehrszeit weiter alle 15 Minuten bis Ahrensburg. Dafür saniert die Bahn zurzeit ältere Waggons aus Nordrhein-Westfalen. Von 2026 bis 2027 sollen vorübergehend rote S-Bahn-Züge noch auf alten Gleisen des Regional Express fahren.

Höhere Nutzung bei Fertigstellung

Einen Wermutstropfen nannte der SPD-Verkehrsexperte Ole Torben Buschhüter: Während des Baus der S4 müssten Fahrgäste häufiger den Busersatzverkehr nutzen. Doch bei Fertigstellung, sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne), würden viermal mehr Menschen dort die Bahn nutzen können als heute.

