Viele Feiernde in Hamburg, aber keine größeren Zwischenfälle Stand: 13.06.2021 09:33 Uhr Viele Menschen haben sich am Samstagabend wieder in Hamburger Parks versammelt. Nach Angaben der Polizei gab es jedoch keine größeren Zwischenfälle.

"Es gab hier und dort größere Ansammlungen, aber es war nicht problematisch", sagte ein Sprecher der Hamburger Polizei am Sonntagmorgen. So hätten sich am Falkensteiner Ufer in Blankenese sowie in den angrenzenden Parks etwa 400 bis 500 Jugendliche aufgehalten. Auch im Stadtpark seien insgesamt 1.500 bis 1.800 Menschen gewesen, darunter viele Gruppen Jugendlicher.

Laut Polizei keine größeren Einsätze

Videos 3 Min Neue Lockerungen: Am Wochenende wird gefeiert Während es auf der Reeperbahn und in Schanze eher gesittet zu ging, trafen sich viele Jugendliche im Stadtpark. 3 Min

Wie die Polizei mitteilte, gab es mehrere Ansprachen, einige Platzverweise und Strafanzeigen, eine vorläufige Festnahme und auch ruhestörenden Lärm. Allerdings sei die Lage nicht mit den letzten Tagen vergleichbar gewesen. Es gab keine größeren Einsätze. Im Schanzenviertel herrschte zudem weiterhin ein Alkoholverbot.

Ziel: Keine größeren Gruppen

Vor dem Wochenende hatte die Polizei mitgeteilt, dass vor allem Treffen größerer Gruppen vermieden werden sollen, damit die Corona-Abstandsregeln eingehalten werden können. Dafür hatte sie Kräfte aufgestellt, die flexibel eingesetzt werden können - je nachdem, wo gerade gefeiert wird.

