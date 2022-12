Viele Einbrüche in der Vorweihnachtszeit in Hamburg Stand: 17.12.2022 12:38 Uhr Jetzt in der Vorweihnachtszeit wird besonders häufig eingebrochen in Hamburg. Ein Grund dafür ist auch, dass die Einbrecher auf besonders fette Beute hoffen.

Weihnachtsgeschenke und oft auch Bargeld in der Wohnung - das lockt derzeit viele Einbrecher an. So verzeichnete die Hamburger Polizei seit dem letzten Wochenende gleich 120 Einbrüche in der Stadt.

Viele Einbrüche zuletzt in Wandsbek und in Hamburg-Nord

Dabei gab es regionale Unterschiede: Besonders betroffen waren zuletzt die Bezirke Wandsbek und Hamburg-Nord. Und dort stiegen die Einbrecher nicht etwa in Einfamilienhäuser ein, sondern häufig in Wohnungen. Laut Polizei wurden vor allem Fenster und Türen aufgehebelt, zur Höhe der Beute gibt es keine Angaben.

Auch wenn die Einbruchszahlen nach zwei Pandemie-Jahren, in denen die Menschen viel zu Hause waren, wieder steigen - das Niveau von 2019 werden sie in diesem Jahr vermutlich nicht erreichen.

Fenster und Türen sichern - im Zweifel die Polizei rufen

Der beste Schutz vor Einbrechern ist, Fenster und Türen gut zu sichern. Und lieber einmal mehr die 110 zu wählen, wenn man rund ums Haus oder an der Wohnung etwas Verdächtiges beobachtet.

