Stand: 01.08.2024 20:20 Uhr Verkehrsunfall mit Linienbus in Altona

Bei einem Unfall in Altona ist am Donnerstagmittag ein Pkw-Fahrer leicht verletzt worden. Kurz nach 13 Uhr war sein Wagen in der Scheel-Plessen-Straße mit einem Linienbus zusammengestoßen. Nach Erkenntnissen der Polizei hatte die Busfahrerin nicht ausweichen können, als der Autofahrer mit seinem Wagen plötzlich auf die Fahrbahn ausscherte. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 01.08.2024 | 19:30 Uhr