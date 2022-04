Verkaufsoffener Sonntag in Hamburg mit vielen Aktionen

Stand: 02.04.2022 08:05 Uhr

In Hamburg startet am Sonntag der zweite von vier verkaufsoffenen Sonntagen des Jahres 2022. Das Motto ist "Inklusion und Integration". In der City und in mehreren Stadtteilen gibt es dazu Events und Mitmach-Aktionen.