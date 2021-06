Vereine in Hamburg starten "Active City Summer"

Stand: 30.06.2021 12:38 Uhr

Am Donnerstag beginnt in Hamburg der "Active City Sommer". Insgesamt bieten die Hamburger Sportvereine mehr als 2.000 kostenlose Schnupperkurse an. Mit der Aktion sollen wieder mehr Mitglieder in die Clubs gelockt werden.