Verdacht des "roten Filzes": CDU und Linke wollen Akten sehen Stand: 03.02.2022 12:50 Uhr Nächstes Kapitel um die Vorwürfe von “rotem Filz” in der Hamburger Finanzbehörde: CDU und Linke wollen jetzt alle Dokumente einsehen, die mit einem Neun-Millionen-Euro-Fördervertrag zusammenhängen.

So oft kommt es nicht vor, dass CDU und Linke in der Bürgerschaft gemeinsame Sache machen. Bei den Vorwürfen gegen Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) lassen sie nicht locker und fordern Akteneinsicht zur Vergabe eines Auftrags beim Thema "FinTech Accelerator".

Die Behörde, die Handelskammer und der Verein Finanzplatz Hamburg wollten ein Unternehmen unterstützen, das sich darum kümmert, StartUps aus der Finanzbranche - sogenannte FinTechs - in der Stadt anzusiedeln. Von den 9 Millionen Euro sollten 7,7 Millionen direkt bei den zu fördernden FinTechs landen. FinTechs sind Firmen, die neuartige Finanzprodukte und Dienstleistungen rund ums Geld entwickeln.

Dressel bestreitet Vorwürfe

Der Vorwurf der Opposition: Die gesamte Vergabe sei darauf zugeschnitten gewesen, dass die Firma Next Media Accelerator (NMA) eines SPD-Parteifreundes von Dressel am Ende den Zuschlag bekomme. Dressel hatte das im Haushaltsausschuss der Bürgerschaft vehement zurückgewiesen. Er sei bei der Auswahl der Bewerber nicht direkt beteiligt gewesen.

Vor rund drei Wochen hatten die Beteiligten das Projekt gestoppt. Begründung: Nach der öffentlichen Debatte hätte es wenig Chancen auf private Co-Investoren gegeben. Offen ist noch, ob Hamburg trotzdem Geld an das Unternehmen zahlen muss, weil bei NMA in der Erwartung des Fördervertrages bereits Kosten entstanden sind.

Linke: "Es bestehen weiterhin Zweifel"

CDU-Fraktionschef Dennis Thering kündigte an, einen Antrag zur Vorlage sämtlicher Akten, Vorgänge und Verträge, die mit der Vorbereitung, Auswahl und Vergabe des geplanten FinTech-Accelerators in Zusammenhang stehen, für die nächste Bürgerschaftssitzung einzureichen. Der Haushaltsexperte der Linken, David Stoop, betonte: "Der Vorwurf einer Bevorzugung eines Parteifreundes Dressels konnte nicht überzeugend ausgeräumt werden und es bestehen weiterhin Zweifel an der Durchführung des Verfahrens."

