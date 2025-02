Stand: 16.02.2025 09:28 Uhr Unterkunft für junge Geflüchtete in Eimsbüttel droht das Aus

Eigentlich sollte in der Bismarckstraße in Hamburg-Eimsbüttel in diesem Herbst eine Unterkunft für minderjährige unbegleitete Geflüchtete öffnen. Nun wurden die Umbauarbeiten aber vorerst gestoppt, teilte der Senat auf Anfrage der Linksfraktion mit. Der Grund: Miteigentümer der Immobilie lassen sich inzwischen von einem Anwalt vertreten. Sie machen einen Verstoß gegen die Teilungserklärung geltend. Die Linken-Politikerin Carola Ensslen befürchtet, dass der geplanten Einrichtung für junge Geflüchtete das Aus droht.

