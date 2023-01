Stand: 31.01.2023 14:59 Uhr Universität der Bundeswehr stellt Abwehrdrohne vor

Mehr als 100 Mal sind im vergangenen Jahr an deutschen Flughäfen Drohnen entdeckt worden - obwohl es dort ein Flugverbot für sie gibt. An der Hamburger Universität der Bundeswehr ist eine Spezialdrohne entwickelt worden, die die illegalen Drohnen mit einem Netz abfangen kann. Am Dienstag wurde der Prototyp in Hamburg vorgestellt. Wann die Flughäfen das System bekommen, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 31.01.2023 | 15:00 Uhr