Stand: 30.05.2022 13:38 Uhr Uni Hamburg: Aktivisten besetzen Audimax

Aktivisten und Aktivistinnen der Klimabewegung "Letzte Generation" haben am Montag das Audimax der Universität Hamburg besetzt. Sie fordern, dass Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) weitere Ölbohrungen in der Nordsee verhindern soll. Von Hamburgs Universitätspräsident Hauke Heekeren verlangen sie, sich öffentlich zu den Forderungen der Gruppe zu bekennen. Im Februar hatten die Aktivisten die Köhlbrandbrücke besetzt und damit den Straßenverkehr in Hamburgs Süden zeitweise lahmgelegt. | Sendedatum NDR 90,3: 30.05.2022 13:00

