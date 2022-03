Umweltverbände reichen Stellungnahme zu Schlickplänen ein Stand: 07.03.2022 20:17 Uhr Die Umweltverbände BUND, NABU und WWF haben am Montag fristgerecht ihre Stellungnahme zur geplanten Verklappung von Hafenschlick vor der Nordsee-Insel Scharhörn eingereicht. Darin kritisieren sie die Pläne der Stadt Hamburg scharf.

Das Vorhaben, Schlick vor Scharhörn zu verklappen, beeinflusse den Lebensraum von diversen geschützten und gefährdeten Lebewesen und Arten. BUND, NABU und WWF befürchten, dass die Hafenverwaltung HPA schon in der kommenden Woche mit der Schlickverklappung vor Scharhörn beginnen könnte. Die HPA bestätigte dem NDR Hamburg Journal, dass dies möglich sei, sofern alle Voraussetzungen erfüllt seien.

WWF: Umweltpolitik der 70er-Jahre

Es sei Umweltpolitik der 1970er-Jahre, Schadstoffe in die Umwelt zu bringen und zu hoffen, dass sie sich verteilen, hatte die Umweltexpertin Beatrice Claus vom WWF am Freitag gesagt. "Nach dem Motto wir kippen hier was rein, das verteilt sich - und dann ist es rechtmäßig, weil die Grenzwerte nicht überschritten werden." Das gehe gar nicht, so Claus weiter.

Gutachter hätten falsche Modellannahmen zugrundegelegt

Laut einem Gutachten der Hafenbehörde HPA ist die Schlickablagerung unbedenklich. Die Umweltverbände widersprechen allerdings: Schadstoffe wie Cadmium würden von Vögeln und Fischen aufgenommen und reicherten sich in den Nahrungsketten an - in einem Teil des Wattenmeers, der neben Naturschutzgebieten liege. Gutachter hätten falsche Modellannahmen zugrundegelegt und berücksichtigten die Empfindlichkeit des Ökosystems nicht ausreichend, hatte Claus kritisiert.

Hamburg und Nachbarländer sollen sich auf andere Lösung einigen

Vor einer Klage wollen die Verbände abwarten, wie die Hamburger Behörden auf die Bedenken reagieren. Der Hansestadt empfehlen sie, sich mit den Nachbarländern auf eine andere Lösung zu einigen. Das Wattenmeer ist auf drei Nationalparks aufgeteilt, die den drei angrenzenden Bundesländern zugeordnet sind.

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hatte bereits angekündigt, seinerseits rechtliche Schritte prüfen zu lassen.

