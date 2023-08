Stand: 12.08.2023 19:30 Uhr Umweltschützer prüfen Klage gegen FC St. Pauli

Die Umweltorganisation BUND prüft, gegen die geplante Erweiterung des Trainingsgeländes vom FC St. Pauli zu klagen. Der Verein will sein Trainingszentrum an der Kollaustraße von drei auf sieben Plätze erweitern. Dabei sollen zwei der neuen Plätze in einer Feuchtwiese an der Kollau gebaut werden. Eine Vertreterin des BUND sagte gegenüber der "Welt am Sonntag", diese Planungen seien "unverantwortlich", juristische Mittel würden geprüft.

