Stand: 16.06.2020 14:33 Uhr - NDR 90,3

Umweltgruppe blockiert zwei Brücken in Hamburg

Aktivisten und Aktivistinnen der Gruppe "Extinction Rebellion" haben am Dienstag die Hamburger Köhlbrandbrücke über Stunden blockiert. Zunächst stellten sich am Vormittag rund 30 Demonstrierende mit Transparenten auf eine Kreuzung auf der östlichen Seite der Brücke und versperrten die Auffahrt in Richtung Waltershof/A7. Der Verkehr kam nach kurzer Zeit in beiden Fahrtrichtungen zum Erliegen. Dann ließ die Polizei Fahrzeuge wechselseitig auf einer der beiden Richtungsfahrbahnen passieren. Einige Aktivisten und Aktivistinnen ketteten sich an der Brücke fest.

Blockade auf der Köhlbrandbrücke NDR 90,3 - 16.06.2020 13:00 Uhr Die Proteste für mehr Klimaschutz gehen weiter: Aktivisten und Aktivistinnen einer Hamburger Gruppe von "Extinction Rebellion" haben die Lombards- und die Köhlbrandbrücke blockiert.







2,47 bei 15 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Aktion auf der Kölbrandbrücke war nicht angemeldet

Die vierspurige Köhlbrandbrücke ist eine der wichtigsten Straßenverbindungen durch den Hamburger Hafen. Nach Angaben der Verkehrsleitzentrale waren die Auswirkungen der Blockade im Hafengebiet deutlich spürbar. Auf der A7 stauten sich die Lastwagen in Richtung Norden vor der Ausfahrt Waltershof auf sechs Kilometern. Auf einem der Transparente der Demonstrierenden hieß es: "Bitte entschuldigen Sie die Unterbrechung Ihrer Normalität, aber auch Ihre Existenz ist bedroht."

Die Umweltschützerinnen und Umweltschützer fordern, dass Deutschland bis 2025 klimaneutral werden soll. An der Aktion auf der Köhlbrandbrücke beteiligten sich nach Angaben einer Polizeisprecherin insgesamt bis zu 100 Personen. Die Blockade war nicht angemeldet.

Blockaden auch an der Lombardsbrücke

Eine weitere Aktion fand am Dienstag in der Innenstadt statt. Hier demonstrierten rund 150 Mitglieder der Gruppe "Extinction Rebellion" an der Lombardsbrücke zwischen Binnen- und Außenalster für besseren Klimaschutz. Jeweils etwa 50 Demonstrierende gingen immer wieder für jeweils fünf Minuten auf die Kreuzungen, um den Verkehr zu blockieren. Zwischendurch gab es Performance-Aktionen. Diese Kundgebung mit insgesamt rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war angemeldet.

Demo auf der Köhlbrandbrücke NDR 90,3 - 16.06.2020 13:00 Uhr Aktivisten und Aktivistinnen einer Hamburger Gruppe von "Extinction Rebellion" haben die Köhlbrandbrücke blockiert. Anna Rüter berichtet von vor Ort.







1,67 bei 9 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Aktionen in ganz Deutschland

Bereits am Montag hatten rund 100 Umweltschützerinnen und Umweltschützer unter anderem eine Zufahrt zum Gelände des NDR in Lokstedt blockiert. Die Aktionen sind Teil einer Protestwoche mit dem Titel "Rebellion Wave", die noch bis zum 21. Juni in rund 45 Städten Aufmerksamkeit erregen soll.

Weitere Informationen Klima-Aktivisten blockieren NDR Zufahrt Neue Proteste für mehr Klimaschutz: Junge Aktivisten und Aktivistinnen einer Hamburger Gruppe von "Extinction Rebellion" haben eine Zufahrt zum NDR Gelände in Lokstedt blockiert. (15.06.2020) mehr NDR Kultur Extinction Rebellion: Religiös-gewaltfreie Sekte? NDR Kultur Die Aktionen der Umweltaktivisten von "Extinction Rebellion" haben in den vergangenen Tagen viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Jetzt bekommt die Bewegung auch von ungewohnter Seite Kritik. (11.10.2019) mehr "Blutiger" Klimaprotest bei den Cruise Days Bei den Cruise Days im Hamburger Hafen ist es zu Protesten gekommen. Klimaschützer verschütteten rote Farbe auf der Promenade. Zahlreiche Besucher verfolgten die Aktion. (15.09.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.06.2020 | 12:00 Uhr