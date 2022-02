Umstrittener Umbau bei Airbus: Es gibt eine Einigung Stand: 01.02.2022 08:42 Uhr Seit Monaten schwelt beim Flugzeugbauer Airbus der Konflikt um den geplanten Umbau des zivilen Flugzeugbaus. Bei der seit Montag laufenden entscheidenden Verhandlungsrunde zwischen Unternehmensvertretern und -vertreterinnen und der IG Metall hat es eine Einigung gegeben. Sie soll am Vormittag vorgestellt werden.

Es ist inzwischen die siebte Runde in einem seit vergangenen Frühjahr schwelenden Streit zwischen dem weltgrößten Flugzeugbauer und Deutschlands größter Gewerkschaft. Die IG Metall hatte gedroht, ihre Mitglieder zu einer Urabstimmung über einen Streik aufzurufen, falls es erneut keine Eingung gebe. Das scheint jetzt vom Tisch zu sein.

Zuletzt hatten sich Anfang Dezember mehr als 14.000 Beschäftigte an teils mehrtägigen Warnstreiks beteiligt. Damit legten sie mitten im Jahresendspurt die Produktion weitgehend lahm.

Werden Teile von Airbus ausgelagert?

Airbus will die Montage von Flugzeugrümpfen in einem neuen Tochterunternehmen bündeln. Die sogenannte Teilefertigung soll an einen Investor verkauft werden. Betroffen wären insgesamt etwa 13.000 Beschäftigte, viele davon in Hamburg, heißt es bei der Gewerkschaft. Es geht auch um die Airbus-Werke Stade sowie die Airbus-Tochter Premium Aerotec mit den Standorten Bremen und Nordenham. Zudem will der Flugzeugbauer die Teilefertigung bei Premium Aerotec unter anderem im friesischen Varel verkaufen. Die Gewerkschaft fordert langfristige Garantien für die Mitarbeitenden, bis in die 2030er-Jahre.

AUDIO: Tag der Entscheidung bei Airbus (1 Min) Tag der Entscheidung bei Airbus (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.02.2022 | 08:30 Uhr