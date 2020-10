Stand: 17.10.2020 10:32 Uhr Umgang mit Missbrauch: Erzbischof gerät weiter unter Druck

Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße steht in der Kritik, in seiner Zeit als Personalchef im Erzbistum Köln selbst an der Vertuschung von Missbrauchsfällen beteiligt gewesen zu sein. Für Interviews ist der Hamburger Erzbischof nicht zu erreichen. Über seine Pressestelle lässt Stefan Heße zu den aktuellen Vorwürfen mitteilen: „Ich schließe für mich aus, einem Vorgehen zugestimmt zu haben, bei dem in Fällen sexuellen Missbrauchs von Gesprächsinhalten keine Protokolle angelegt oder gar Protokolle, Akten oder Gesprächsnotizen im Zweifel vernichtet werden sollen. Dies widerspricht nicht nur zutiefst meiner Überzeugung bei der Frage der Aufklärung sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche, sondern auch meinem jahrzehntelangen Handeln in dieser Frage.“

AUDIO: Vorwürfe gegen Hamburgs Erzbischof Heße (4 Min)

Vorgänge aus Kölner Zeit holen Heße ein

Doch laut Recherchen der Bild-Zeitung könnte Erzbischof Stefan Heße genau solch einem Vorgehen zugestimmt haben. Im Jahr 2010, Heße war damals Personalchef im Erzbistum Köln, wurde einem Priester vorgeworfen, dieser habe seine minderjährigen Nichten sechs Jahre lang sexuell missbraucht. Die Zeitung zitiert aus einer Gesprächsnotiz des Erzbistums, wonach der beschuldigte Priester im Generalvikariat alles erzählt habe. Dieses Gespräch, so heißt es in der Notiz weiter, sollte bewusst nicht protokolliert werden, weil befürchtet wurde, dass dieses Dokument beschlagnahmt werden könnte. Prälat Heße habe zu diesem Vorgehen sein Einverständnis gegeben. Der Priester arbeitete im Erzbistum Köln bis zu seiner Beurlaubung im April 2019 als Seelsorger.

Vorwurf der Vertuschung im Raum

Die Veröffentlichung einer Studie, die das Erzbistum Köln in Auftrag gegeben hatte, um den Umgang von Bistumsmitarbeitern mit Fällen sexuellen Missbrauchs zu untersuchen, ließ der heutige Hamburger Erzbischof mit Hilfe von Juristen vorerst stoppen - aus datenschutzrechtlichen und persönlichkeitsrechtlichen Gründen. Stefan Heße verlangt, dass in der noch zu veröffentlichenden Studie des Erzbistums auch seine Sicht auf die Vorgänge veröffentlicht wird. Ausführlich nahm Heße in einem ZEIT-Interview dazu Stellung. Schuldig gemacht habe er sich damals nicht, betonte er. Aber er trage Mitverantwortung für ein System, das zweifellos Leid verursacht habe.

Matthias Katsch von der Betroffeneninitiative "Eckiger Tisch" sagt über Heße: "Ich selber habe Briefe gesehen, die er geschrieben hat an Betroffene, wo er ihnen erklärt hat mit ziemlich abweisenden Worten, warum denn 1.000 oder 3.000 Euro doch eine schöne Summe sind als Anerkennung für sexuelle Gewalt, die man als Kind oder Jugendlicher erlitten hat." Hardy Schmidt hat dagegen andere Erfahrungen gemacht. Er wandte sich 2011 an das Erzbistum, erzählte davon, wie er als Kind von seinem Pfarrer sexuell missbraucht wurde: "Mir gegenüber war der Herr Dr. Heße freundlich und er hat sich auch um mich gekümmert und hat mir auch sämtliche Anträge geholfen wahrzunehmen und auch Fahrgelder nach Therapien bezahlt. Und ich betone das noch mal mit Hochachtung, dass er korrekt gehandelt hat, mir gegenüber“, so Schmidt.

"Eckiger Tisch" fordert Rücktritt Heßes

Matthias Katsch von der Betroffeneninitiative Eckiger Tisch sieht Heße durch neue Medienberichte belastet: "Wenn Heße nicht zurücktritt, dann wäre für mich das der Beleg, dass die katholische Kirche in Deutschland nichts gelernt hat und vor allem, dass man als Gesellschaft nicht darauf vertrauen kann, dass die jetzt eingeleiteten Aufarbeitungsbemühungen zu irgendeinem positiven Ergebnis führen."

Weitere Informationen Bischofskonferenz und Missbrauch: Enttäuschung bei Betroffenen Bei ihrer Herbst-Vollversammlung haben die katholischen Bischöfe beschlossen, Betroffenen sexualisierter Gewalt bis zu 50.000 Euro zu zahlen. Ein Gespräch mit Florian Breitmeier von NDR Kultur (24.09.2020). mehr Erzbistum Hamburg feiert 25-jähriges Bestehen Katholikinnen und Katholiken im Norden begehen das 25-jährige Bestehen des Erzbistums Hamburg. Im St. Marien-Dom gab es aus diesem Anlass einen Festgottesdienst (08.01.2020). mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 18.10.2020 | 12:05 Uhr