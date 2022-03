Ukraine-Krieg: Pensionierte Lehrkräfte sollen in Schulen helfen Stand: 11.03.2022 17:17 Uhr Hamburg und die anderen 15 Bundesländer bereiten sich jetzt gemeinsam auf die vielen geflüchteten Kinder und Jugendlichen vor, die in nächster Zeit unterrichtet werden müssen. Die Kultusministerkonferenz hat bei ihrer Sitzung am Freitag in Lübeck den Aufbau einer speziellen Arbeitsgruppe beschlossen, die sich um Details kümmern soll.

Die Hilfsbereitschaft ist groß - auch an den Schulen, sagt Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD): Dies gelte zum Beispiel für pensionierte Lehrkräfte: "Wir haben in Hamburg jetzt schon fast an die 50 bis 80 Anmeldungen, wo Menschen sagen: 'Ich bin jetzt im Ruhestand. Ich möchte gerne helfen, in dieser besonderen Situation". Dazu plant die Hamburger Schulbehörde weitere Maßnahmen: So sollen Teilzeit-Lehrkräfte gebeten werden, befristet aufzustocken.

Lehramtstudierende sollen Geflüchtete unterrichten

Auch auf Studierende im Lehramt will die Behörde zugehen. Und es wird geprüft, wie ukrainische Lehrkräfte eingebunden werden können. Allerdings - da wird der Schulsenator deutlich. Hamburg und Berlin müssten von den anderen Bundesländern entlastet werden, denn hier kämen die meisten Geflüchteten an: Dies sei von der Verteilung auf Dauer nicht zu schaffen: "Da braucht es jetzt dringend eine Maßnahme, wie man das über die vielen Bundesländer vernünftig verteilt". Klar sei aber, dass jedes schulpflichtige Kind aus der Ukraine hier erst mal Zugang zu Bildung bekommt.

