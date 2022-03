Ukraine-Krieg: Hamburg stockt Zahl der Unterkunftsplätze auf Stand: 10.03.2022 16:43 Uhr Die Stadt Hamburg will bis Ende März 2.000 zusätzliche Plätze zur Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine schaffen. Allein 1.000 neue Plätze sollen bis Ende kommender Woche zur Verfügung stehen.

Sie sollen auf dem Parkplatz Braun an der Schnackenburgallee am Volksparkstadion entstehen, sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) am Donnerstag auf einer Pressekonferenz im Rathaus. Die vorbereitenden Arbeiten dazu hätten bereits begonnen. Bisher sind laut Grote schon etwa 5.800 Flüchtlinge aus der Ukraine in Hamburg angekommen. Die tatsächliche Zahl dürfte aber erheblich höher liegen.

Videos 3 Min Ukraine-Krieg: So können Sie in Hamburg helfen Wie kann ich helfen und welche Sachspenden kommen in Frage? NDR Reporter Daniel Frevel gibt Tipps. 3 Min

Viel mehr Menschen als 2015/2016

Einen vergleichbaren Zustrom an Flüchtlingen habe man seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt. Er sei deutlich größer als auf dem Hoch der Flüchtlingsbewegung in den Jahren 2015 und 2016, sagte Grote. Damals habe es über 6.200 Ankünfte in einem Monat gegeben. Diese Dimension sei jetzt schon innerhalb einer Woche erreicht worden.

Etwa 1.300 Menschen sind laut Grote inzwischen im städtischen Unterkunftssystem dauerhaft untergebracht worden. In der zentralen Ankunftsstelle und in der Notunterkunft in den Messehallen hätten bis zu 2.200 Menschen die Nacht verbracht. Derzeit gebe es noch eine Kapazität von 900 Plätzen in der Stadt.

Hamburg hofft auf bundesweite Verteilung von Flüchtlingen

Grote äußerte noch einmal die Hoffnung des Senats und auch der Wohnungsverbände, dass in Kürze mit einer bundesweiten Verteilung der Flüchtlinge begonnen werden könne. Lege man die Einwohnerzahl zugrunde, habe Hamburg deutlich mehr Flüchtlinge aufgenommen als andere Bundesländer. Nach Berlin sei Hamburg das Hauptziel der ukrainischen Geflüchteten.

Der Wunsch bei Senat, Verwaltung und auch Privatpersonen ist groß, den Kriegsgeflohenen aus der Ukraine zu helfen. Andererseits laufen die Unterkünfte in der Stadt jedoch voll, während man in kleineren Städten kaum Zulauf von Ukrainerinnen und Ukrainer hat. Der Hamburger Senat hatte NDR 90,3, bereits erklärt, Hamburg sei für eine gerechte Verteilung über das ganze Bundesgebiet. Die Geflüchteten hätten aber das Recht auf freie Wohnortwahl.

