So begrüßt Hamburgs Erzbischof den neuen Papst Stand: 09.05.2025 07:18 Uhr Der katholische Hamburger Erzbischof Stefan Heße hat den neugewählten Papst Leo XIV. am Donnerstagabend unter anderem in mehreren Videobotschaften beglückwünscht.

"Ich bin froh, dass die Entscheidung so schnell getroffen worden ist und mit Leo XIV. die katholische Kirche einen neuen Papst hat", sagte Heße in einem Youtube-Video des Erzbistums Hamburg. "Gott segne unseren neuen Papst Leo XIV. Herzlichen Glückwunsch von Hamburg aus nach Rom."

"Er hat eine weltkirchliche Erfahrung"

Der am Donnerstag zum neuen Papst gewählte Amerikaner Robert F. Prevost Robert sei jemand mit großer Erfahrung. "Einer, der lange als Bischof in Peru gearbeitet hat - also wirklich in der Mission." Er habe seit einigen Jahren in Rom die Personalabteilung für die Bischöfe geleitet. "Von daher glaube ich, hat er eine weltkirchliche Erfahrung", sagte Heße.

Heße: "Wir versprechen ihm unser Gebet und unsere Treue"

"Die erste Botschaft dieses Papstes war Friede, Friede für alle Menschen für die ganze Welt." Leo XIV. habe alle möglichen Stichworte aufgegriffen, die man von Franziskus kenne, von daher glaube Heße, dass der neue Papst weiter führe, was Franziskus begonnen hat. "Und mit seinen 69 Jahren ist er so jung, dass wir ihm viele Jahrzehnte wünschen als Leiter der katholischen Weltkirche. Und wir versprechen ihm gerade jetzt zum Beginn unser Gebet und unsere Treue."

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 08.05.2025 | 19:30 Uhr