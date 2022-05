Ukraine-Krieg: Bund hilft Hamburger Firmen

Stand: 03.05.2022 14:42 Uhr

Die Bundesregierung will bis zu fünf Milliarden Euro ausgeben, um energieintensiven Unternehmen von den Preissteigerungen durch den Ukraine-Krieg zu entlasten. Davon werden auch Hamburger Firmen profitieren, so Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) am Dienstag in der Landespressekonferenz.