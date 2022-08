Überfall auf Bäckerei in St. Georg: Mann vor Gericht

Stand: 15.08.2022 12:24 Uhr

Schock am frühen Morgen: Eine Bäckereiverkäuferin war im Mai in St. Georg von einem bewaffneten Mann überfallen worden. Am Montag hat ein Prozess gegen einen 24-jährigen Hamburger wegen schweren Raubes vor dem Landgericht begonnen.