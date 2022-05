U3-Haltestelle Mönckebergstraße öffnet nach Umbau wieder Stand: 30.05.2022 11:53 Uhr Hamburgs gelbe Ringlinie U3 war nach 14 Monaten Bauarbeiten in der Innenstadt schon Ende März wiedereröffnet worden. Jetzt geht auch die Haltestelle Mönckebergstraße nach großem Umbau wieder in Betrieb.

Petrolblau leuchten die Wände der umgebauten Station, an der ab Dienstagmorgen die Fahrgäste wieder ein- und aussteigen können. "Jetzt laufen wirklich die letzten Arbeiten", sagte Hochbahn-Chef Henrik Falk am Montag im Gespräch mit NDR 90,3. Die Haltestelle wurde barrierefrei ausgebaut und hat zwei neue Zu- und Ausgänge in Richtung Hauptbahnhof erhalten. Dadurch soll der östliche Teil der Mönckebergstraße besser erschlossen werden.

"Historischen Charme erhalten"

"Ziel war, die Haltestelle grundlegend zu sanieren und gleichzeitig ihren historischen Charme zu erhalten", sagte Projektleiter Thorge Reinke. Durch die Kombination aus einerseits modernen und andererseits dem Ursprungszustand angepassten Elementen sei das gelungen. In ausgewählten Bereichen seien handwerklich angefertigte Fliesen angebracht worden, die den ursprünglichen Charakter der Haltestelle erhalten sollen. Durch den Bau neuer Technikräume und zusätzlicher Fluchtwege durch die neuen Zugänge sei gleichzeitig "ein moderner, leistungsfähiger und sicherer U-Bahn-Betrieb sichergestellt".

14 Monate gesperrt

Seit Ende Januar 2021 war die U-Bahnlinie 14 Monate lang zwischen Hauptbahnhof und Baumwall für umfangreiche Bauarbeiten gesperrt und Ende März wiedereröffnet worden. Es handelt sich um den ältesten Teil des Hamburger U-Bahnnetzes, der bei Touristen und Touristinnen wie Einheimischen wegen seiner historischen Viadukte sowie der Aussicht auf Fleete, Speicherstadt und Hafen beliebt ist. Rund 65.000 Fahrgäste sind hier täglich unterwegs.

Drei Haltestellen saniert

Kernstück der 86 Millionen Euro teuren Baumaßnahmen war die Sanierung des U-Bahn-Troges im Mönkedammfleet zwischen den Stationen Rathaus und Rödingsmarkt. Dort musste die über 100 Jahre alte Bausubstanz abgebrochen und komplett neugebaut werden. Um die Zeit der Sperrung gut zu nutzen, wurden weitere Arbeiten verrichtet: die Instandsetzung des U-Bahn-Tunnels zwischen Mönckebergstraße und Adolphsplatz und die Sanierung von fünf Viadukten sowie der Haltestellen Rödingsmarkt, Rathaus - und Mönckebergstraße.

