U1 in Hamburg: Gesperrtes Teilstück ab Donnerstag wieder frei Stand: 14.09.2022 09:07 Uhr Wer den nordwestlichen Teil der Hamburger U-Bahn-Linie 1 nutzt, kann ab Donnerstag aufatmen: Das Teilstück zwischen Ohlsdorf und Kellinghusenstraße soll dann wieder normal befahren werden.

Wegen Bauarbeiten mussten Fahrgäste dort in den vergangenen Wochen auf einen Ersatzverkehr ausweichen, dieser endet in der Nacht zu Donnerstag mit Betriebsschluss. Die Bauarbeiten sollten ursprünglich bereits am 7. September fertig sein, sie waren dann aber verlängert worden.

Noch nicht ganz aufatmen können Fahrgäste, die an der Station Alsterdorf ein- oder aussteigen wollen: Dort fährt die U1 noch bis zum 29. September ohne Halt durch. Die Haltestelle wird barrierefrei ausgebaut.

Schäden an der Haltestelle Alsterdorf

Bei den Sanierungsarbeiten in Alsterdorf waren an den Betonwänden der Schalterhalle sechs Meter unterhalb des Gleisbereichs unerwartet Schäden festgestellt worden. Diese müssten zunächst beseitigt werden, da es sich um eine tragende Wand handelt, teilte die Hochbahn mit.

