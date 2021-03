U-Bahnhof Jungfernstieg: Putz platzt von der Decke Stand: 24.03.2021 06:21 Uhr Im gerade erst renovierten U-Bahnhof Jungfernstieg in der Hamburger Innenstadt platzt der Putz von der Decke. Im Tunnel kommt es zu mehreren Durchfeuchtungen.

Fahrgästen der U1 bietet der U-Bahn-Tunnel Jungfernstieg ein beunruhigendes Bild: An drei Stellen fehlt Putz an der Decke, dicke weiße Wassernasen laufen über die schwarze Tunnelwand und den Schriftzug "Jungfernstieg". Die Schadensstellen sind in den vergangenen sechs Tagen gewachsen - auf mehrere Meter Länge über den Gleisen.

Erst kürzlich saniert

Erst im vergangenen Sommer war die Station drei Monate lang saniert und dafür gesperrt worden. Pfusch am Bau? Hochbahn-Sprecher Christoph Kreienbaum erklärte: "Einen Zusammenhang mit der Sanierung der Station gibt es nicht." Vielmehr handle es sich um Feuchtstellen in den Betonfugen des 100 Jahre alten Tunnels. Die Wassernasen gehen nach Auskunft des Sprechers auf die Reparatur, die Fugenverpressung, zurück. Sie müssten noch beseitigt werden. Auf Nachfrage räumte Kreienbaum ein, dass die Fugen Risse hätten.

Hochbahn: Keine Gefahr für Fahrgäste

Sind abgeplatzte Deckenteile nicht gefährlich für die U-Bahnzüge? Die Hochbahn verneint. Die Sicherheit der Fahrgäste sei "natürlich immer gewährleistet". Die Deckenplatten über den Bahnsteigen seien von den Arbeitsfugen nicht betroffen und stabil verankert.

