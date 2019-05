Stand: 19.05.2019 17:47 Uhr

Tausende setzen ein Zeichen gegen Nationalismus

Eine Woche vor der Europawahl hatte das Demo-Bündnis "Ein Europa für alle - Deine Stimme gegen Nationalismus!" dazu aufgerufen, europaweit auf die Straße zu gehen. Auch in Hamburg versammelten sich am Sonntagmittag Tausende Menschen auf dem Rathausmarkt, um durch die Innenstadt zu ziehen. Die Polizei sprach von etwa 12.000 Teilnehmern. Ein Meer aus bunten Fahnen und Europa-Fahnen war zu sehen.

Das Hamburger Bündnis besteht aus mehr als 40 Gruppen, darunter Gewerkschaften, Religionsvereinigungen, Klima- und Umweltschutzgruppen, Sozialverbände und Kulturinstitutionen.

Hamburger demonstrieren für "Ein Europa für alle" NDR 90,3 Aktuell - 19.05.2019 19:30 Uhr Mehrere Tausend Demonstranten haben sich in Hamburg versammelt. Der Protest ist Teil eines europaweiten Aktionstages gegen Nationalismus. Hamburg Journal Reporter Sebastian Eberle berichtet.







"Gegen Rechts-Nationalisten im Europaparlament"

Chris Methmann von der Organisation "Campact" erklärte NDR 90,3 die Motivation für die Demonstration: "Wir wollen verhindern, dass die Rechts-Nationalisten das Europaparlament übernehmen und die EU von innen zerstören. Das können wir nur, wenn wir alle zusammenstehen und zeigen: Europa ist uns wichtig." Die ganze Breite der Zivilgesellschaft würde sich dazu versammeln.

"Wollen verhindern, dass Nationalisten die EU zerstören" NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 19.05.2019 12:00 Uhr Autor/in: Kathrin Augustin Auf dem Hamburger Rathausmarkt haben sich Tausende Menschen versammelt, um gegen Nationalismus zu demonstrieren. Chris Methmann von "Campact" erklärte die Motivation.







Organisatoren sehen "Richtungsentscheidung" für Zukunft der EU

Der Zusammenschluss tritt für "ein offenes Europa der Menschenrechte" ein, für Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz. Die Europawahl sei eine "Richtungsentscheidung über die Zukunft der Europäischen Union", hieß es in dem Aufruf.

Außer in Hamburg beteiligten sich auch in Berlin, München, Frankfurt am Main, Köln, Leipzig und Stuttgart sowie in 42 Städten in zwölf weiteren Ländern an der Demonstration.

