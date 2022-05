Tankrabatt: Was die Autofahrer in Hamburg erwartet Stand: 31.05.2022 07:38 Uhr Mit den teuren Preisen für Benzin und Diesel soll ab dem 1. Juni vorerst Schluss sein: Von Juni bis Ende August gilt der Tankrabatt der Bundesregierung. Doch es könnte etwas dauern, bis man davon an den Hamburger Zapfsäulen profitiert.

Am Mittwoch wird die Energiesteuer auf Benzin um 35 Cent gesenkt, beim Diesel um mehr als 16 Cent. ADAC-Sprecher Christian Hieff geht davon aus, dass es an einigen Tankstellen lange Warteschlangen und "turbulente Szenen" geben wird.

Es könnte auch einen Preisschub geben

Steigt die Nachfrage innerhalb kürzester Zeit steil an, könnte das sogar zunächst für einen weiteren Preisschub nach oben sorgen. Außerdem haben die Mineralölkonzerne und deren Verbände schon davor gewarnt, dass der Rabatt noch gar nicht gewährt werden könne, weil der vorhandene Sprit noch zum höheren Steuersatz eingekauft worden sei.

ADAC: Lieber noch nicht auf Reserve fahren

Der ADAC rät deshalb, lieber mit einem etwas volleren Tank in den Juni zu starten. Der Automobilclub kritisiert außerdem, dass die Benzinpreise seit Wochen konstant hoch seien, obwohl sich der Mineralölpreis einigermaßen entspannt hätte. So stehe der Verdacht im Raum, dass die Konzerne Kasse auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher machten, so Hieff zu NDR 90,3.

So setzt sich der Benzinpreis zusammen Etwa die Hälfte - nahezu 50 Prozent - des Benzinpreises entfällt auf Steuern und Abgaben. Dabei handelt es sich um Mehrwertsteuer, Energiesteuer (Mineralölsteuer) sowie den Beitrag an den Erdölbevorratungsverband (EBV).



Zu den Steuern und Abgaben kommt der Einkaufspreis bzw. Produktpreis hinzu. Dieser ist abhängig von der Entwicklung der Rohölpreise, wobei es eine zeitliche Verzögerung zwischen der Rohölpreisentwicklung und der Preisbildung der Mineralölprodukte in Deutschland gibt. Der Einkaufspreis macht etwa 46 Prozent des Benzinpreises aus.



Den geringsten Teil tragen weitere Kosten für Vertrieb, Transport oder Tankstellenpacht bei. Im internationalen Ländervergleich der Benzinpreise rangiert Deutschland in der oberen Hälfte.

