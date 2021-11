Tag der Gewalt an Frauen: Politik und Verbände fordern besseren Schutz

Stand: 25.11.2021 08:04 Uhr

Der gefährlichste Mann im Leben einer Frau ist ihr Partner oder ihr Ex. Denn alle zweieinhalb Tage stirbt eine Frau in Deutschland durch Beziehungsgewalt - 139 Frauen waren es im vergangem Jahr. Am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen fordern Politikerinnen und Politiker sowie Frauenverbände auch in Hamburg einen besseren Schutz für Frauen.