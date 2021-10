Studie: Stadteigenes Stromnetz Hamburg sorgt für Wertschöpfung Stand: 13.10.2021 14:15 Uhr Netzbetreiber, die der Stadt gehören, sind gut für die Region. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie am Beispiel Stromnetz Hamburg.

Die Hälfte der Ausgaben von Stromnetz Hamburg, zum Beispiel Löhne, Aufträge an Fremdfirmen oder auch Steuern bleiben demnach in der Stadt. Das bedeutet, dass das Geld zu einem großen Teil dann ebenfalls wieder in Hamburg ausgegeben wird. Im Fachjargon heißt das Wertschöpfung.

400 Millionen Euro Wertschöpfung

Aus einem Euro den Stromnetz Hamburg ausgibt werden so 1,40 Euro - insgesamt beläuft sich die Wertschöpfung auf knapp 400 Millionen Euro. Das haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Firma Conoscope ausgerechnet. Schaut man auf die Metropolregion Hamburg sind es sogar knapp 600 Millionen Euro.

Rückkauf der Energienetze in Hamburg seit 2014

2014 hat die Stadt das Stromnetz komplett von Vattenfall übernommen. Seitdem wurden Stück für Stück auch die anderen Energienetze zurückgekauft. Die Frage, wie sich die sogenannte Wertschöpfung unter privater Führung in Hamburg entwickelt hätte, können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht eindeutig beantworten.

Klar ist unterdessen laut Stromnetz-Geschäftsführerin Karin Pfäffle, dass die steigenden Kosten am Strommarkt an Hamburg nicht vorbeigehen werden.

