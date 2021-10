Stellingen: Mann übergibt Einbrecher selbst an Polizei Stand: 04.10.2021 15:06 Uhr Im Hamburger Stadtteil Stellingen hat ein Mann in seiner Mietwohnung am Montagmorgen einen mutmaßlichen Einbrecher erwischt. Er hielt ihn fest und übergab ihn selbst an die Polizei.

So einen Fall erlebt die Polizei in Hamburg selten: Gegen 5 Uhr früh kam Lärm aus dem Wohnzimmer einer Wohnung in der Johann-Wenth-Straße. Das Ehepaar, das in der Erdgeschosswohnung lebt, wurde durch das Gepolter geweckt. Zusammen standen sie auf und gingen ins Wohnzimmer. Dort erwischten sie einen Einbrecher, der gerade einen Schrank durchwühlte.

Einbrecher ergibt sich nach Schockstarre

Laut Polizei verfielen alle drei zunächst in eine Art Schockstarre, dann schrie der Mieter den Einbrecher aus vollem Halse an. Der ergab sich sofort und wurde von dem Mann zu Boden gedrückt. Dann rief das Ehepaar die Polizei.

Auf Kipp stehendes Fenster aufgebrochen

Die Beamtinnen und Beamten kamen mit einem Streifenwagen vorbei und brachten den Täter zur Wache. Dort wurde er durchsucht - dabei fanden die Polizisten auch Einbruchswerkzeug. Der 21-Jährige hatte damit offenbar ein auf Kipp stehendes Fenster der Wohnung aufgebrochen. Jetzt wird weiter gegen den Mann ermittelt.

