Steigende Corona-Zahlen in Hamburg: Debatte über Unterricht Stand: 27.10.2020 06:35 Uhr Die Corona-Infektionszahlen steigen seit Tagen und aus den Hamburger Schulen wurden zuletzt 73 neue Fälle gemeldet. Kann man mit dem Unterricht weitermachen wie bisher?

Die kritischen Stimmen werden angesichts der steigenden Infektionszahlen lauter. Jetzt hat die Elternkammer vorgeschlagen, die Klassen zu verkleinern oder aufzuteilen. Die Linke wird dazu in zwei Wochen auch einen Antrag in die Hamburgische Bürgerschaft einbringen.

Schulsenator: "Eigentlich müsste man die Freizeit schließen"

Doch Schulsenator Ties Rabe (SPD) bleibt dabei, dass die Schulen ein sicherer Ort seien. "Die Kinder infizieren sich in ihrer Freizeit neun Mal häufiger als in der Schule", so der Senator. "Eigentlich müsste man die Freizeit schließen, nicht die Schulen."

Auch die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) beeindrucken den Senator nicht. Folge man dieser Empfehlung müssten jetzt in Deutschland in zwei Drittel aller Schulen die Kinder nach Hause geschickt werden, sagte Rabe. Er habe sich aber bei den anderen Kultusministerinnen und Kultusministern erkundigt und "kein Bundesland richtet sich nach dieser sehr seltsamen Empfehlung".

RKI-Empfehlungen bei Inzidenz von 50

Das RKI schlägt ab einem Wert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen vor, die Klassen zu teilen und zeitversetzt zu unterrichten, damit ein Mindestabstand von 1,50 Metern gewährleistet bleibt. In Hamburg lag der Inzidenzwert am Montag bei knapp unter 100.

In Hamburg werde man den Präsenzunterricht so lange wie möglich aufrecht erhalten, sagte der Schulsenator. Er wisse, dass das auch die allermeisten Eltern und Schulleitungen begrüßen.

