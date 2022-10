Steg mit Auffahrt verwechselt: Ehepaar fährt in die Dove-Elbe Stand: 02.10.2022 12:41 Uhr In Hamburg-Curslack hat die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag zwei Menschen aus der Elbe gerettet. Sie waren mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und im Wasser gelandet.

Das ältere Ehepaar war offenbar auf dem Rückweg von einer Hochzeitsfeier am Curslacker Heerweg. Der Fahrer verwechselte in der Dunkelheit vermutlich einen Steg zum Wasser mit der Auffahrt zur Straße. Bevor er reagieren konnte, landete der Wagen auch schon in der Dove-Elbe.

Aufs Autodach gerettet

Schnell verließen die beiden Senioren den Wagen und kletterten auf das Autodach. Dort warteten sie auf die Rettungskräfte. Die Feuerwehr brachte das Ehepaar mit einem Kleinboot ans Ufer. Dort wurden sie von Sanitätern untersucht - beide blieben unverletzt. Mit einem großen Kran zog die Feuerwehr schließlich auch das Auto aus dem Wasser. Insgesamt waren mehr als 30 Rettungskräfte im Einsatz.

