Starker Einbruch bei Containerumschlag in Hamburg Stand: 01.03.2023 12:03 Uhr Der Hamburger Hafen gilt als einer der wichtigsten Motoren der Hamburger Wirtschaft. Seit Jahren dümpelt aber gerade der Containerumschlag auf der Stelle, während andere nordeuropäische Häfen Zuwächse verzeichnen. Zu Jahresbeginn ist der Umschlag nun um mehr als ein Viertel eingebrochen.

Schwankungen gab und gibt es beim Containerumschlag immer wieder. Den Höchststand hatte Hamburg schon 2007 mit knapp zehn Millionen Containern erreicht. Im vergangenen Jahr waren es gerade noch gut acht Millionen. Und schon seit dem Sommer zeichnete sich laut Hafen Hamburg Marketing ab, dass es bergab geht. Damals wurden deutlich weniger Waren importiert als im Vorjahr. Und auch mit dem Export ging es im Sommer bereits bergab. Zum Jahresbeginn nun gaben beide Bereiche noch einmal stark nach.

Unternehmensverband: Hausgemachten Probleme im Hafen

Fachleute machen für den Rückgang unter anderem die lahmende Konjunktur verantwortlich. Demnach kaufen Verbraucherinnen und Verbraucher momentan weniger, die Warenlager sind aber noch gut gefüllt. Der Unternehmensverband Hafen Hamburg allerdings sieht die Ursachen für den Rückgang zumindest zu einem erheblichen Teil auch in Hamburg. Der Hafen in der Hansestadt gilt demnach als vergleichsweise teuer. Und auch in der teilweise zurückgenommenen Elbvertiefung sieht der Verband ein massives Problem.

Schlagwörter zu diesem Artikel Häfen Hamburger Hafen