St. Pauli gegen Rostock: Polizei zufrieden mit Großeinsatz Stand: 26.02.2023 19:35 Uhr Am Sonntag sind im Millerntorstadion der FC St. Pauli und Hansa Rostock aufeinander getroffen. Die Hamburger gewannen die Partie 1:0, die wegen der verfeindeten Fan-Lager als Hochrisikospiel galt. Die Polizei war in Hamburg im Großeinsatz.

Im Stadion zündeten einige Fans beider Mannschaften schon vor Anpfiff Pyrotechnik, so dass das Spiel - das mit einem Heimsieg für den FC St. Pauli endete - erst verspätet starten konnte. Und auch die zweite Halbzeit wurde wegen Bengalos und Pyrotechnik später angepfiffen. Außerdem zerstörten Fans von Hansa Rostock sanitäre Anlagen, ein Ordner wurde laut FC St. Pauli von einem "Keramikteil" am Kopf getroffen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Fan des Kiezclubs wurde durch einen Böller verletzt. Sowohl der Clubchef von Hansa Rostock, Robert Marien, als auch der Präsident des FC St. Pauli, Oke Göttlich, verurteilten das scharf.

AUDIO: Oke Göttlich im Gespräch mit NDR 90,3 (13 Min) Oke Göttlich im Gespräch mit NDR 90,3 (13 Min)

Viele Streifenwagen und zwei Wasserwerfer

Nach Abpfiff des Spiels standen nahe des Millerntorstadions an der U-Bahnstation Feldstraße viele Einsatzfahrzeuge der Polizei und auch zwei Wasserwerfer bereit, in der Luft kreiste der Polizeihubschrauber. Ziel war es, die Fans von Hansa Rostock direkt in die U-Bahnstation zu eskortieren. Am Hauptbahnhof standen dann zwei Sonderzüge bereit, die die Fans nach Hause bringen sollten. Die Polizei wollte so unbedingt verhindern, dass die stark rivalisierenden Fangruppen unkontrolliert aufeinandertreffen. Denn dann könnte es auch körperliche Auseinandersetzungen geben, hatte eine Polizeisprecherin im Vorwege gesagt.

Teil der Rostock-Fans mit der Bahn angereist

Neben der gesamten Hamburger Bereitschaftspolizei waren auch Hundertschaften aus Berlin, Schleswig-Holstein und der Bundespolizei vor Ort. "Wir haben den Einsatz mit rund 1.700 Beamten begleitet, das ist schon ein recht großes Polizeiaufgebot", sagte ein Polizeisprecher NDR 90,3. Der Sprecher zog nach dem Einsatz ein positives Fazit, mit Ausnahme der Bengalos und Pyrotechnik jeweils vor Anpfiff der beiden Halbzeiten. "Das sind so die gravierendsten Geschichten gewesen. Ansonsten muss man sagen, ist es ein recht ruhiger Verlauf gewesen", sagte er.

2.700 Rostocker Fans am Millerntor

Die Polizei hatte im Vorwege mit Aktionen beider Lager gerechnet. Zu dem Zweitliga-Spiel waren rund 2.700 Hansa-Rostock-Fans gekommen. Am Vormittag waren etwa 1.300 von ihnen mit der Bahn in Hamburg angekommen. "Die Anreise war völlig problem- und störungsfrei", sagte ein Sprecher der Bundespolizei NDR 90,3 danach. Auch wenn am Hauptbahnhof vereinzelt Böller gezündet wurden. In Begleitung der Polizei waren die Fans mit zwei U-Bahnzügen zum Millerntorstadion gefahren. Auch in der Nähe der U-Bahn-Station Feldstraße wurde vereinzelt Pyrotechnik gezündet, ansonsten gab es keine Randale vor dem Spiel.

Pufferzone im Stadion eingerichtet

Die Partie war restlos ausverkauft, trotzdem war das Stadion nicht komplett gefüllt: Zwischen dem Gästeblock und dem Heimbereich gab es eine Pufferzone. Im Stadion wurden zudem keine alkoholischen Getränke verkauft und zusätzliche Ordnerinnen und Ordner eingesetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.02.2023 | 13:00 Uhr