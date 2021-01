Solidaritäts-Demo für kritische Krankenpflegerin in Hamburg

Stand: 31.01.2021 20:02 Uhr

Rund 70 Menschen haben am Sonntag aus Solidarität mit der Krankenschwester Romana Kneschevic in Hamburg demonstriert. Nach Kritik an der Personalnot will der Krankenhauskonzern Asklepios ihr kündigen. Am Montag ist der erste Termin am Arbeitsgericht.