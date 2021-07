Solarbetriebener Katamaran soll Müll sammeln Stand: 21.07.2021 16:34 Uhr Die Umweltorganisation "One Earth - One Ocean" (oeoo) hat in Hamburg ein solarbetriebenes Müllsammelschiff in Betrieb genommen. Der Katamaran "Circular Explorer" soll nach der Schiffstaufe bis Oktober in der Ostsee umhertreibende Fischernetze einsammeln.

Im kommenden Jahr soll das Schiff in die Bucht vor der philippinischen Hauptstadt Manila gebracht werden, "um in einigen der weltweit am stärksten verschmutzten Gewässer als Flaggschiff einer kleinen Flotte elektrisch betriebener oeoo-Müllsammelschiffe den Kampf gegen den Plastikmüll aufzunehmen", wie die Organisation mitteilte.

"Neueste Waffe im Kampf gegen den Plastikmüll"

Der "Circular Explorer" wurde von oeoo entwickelt und vom Schweizer Baustoffkonzern Holcim finanziert. Der Katamaran kann nach Angaben der Organisation bis zu 4.000 Kilogramm Plastikmüll pro Tag aus dem Meer fischen. "Der "Circular Explorer" ist unsere neueste und modernste Waffe im Kampf gegen den Plastikmüll", sagte oeoo-Gründer Günther Bonin.

Der Schweizer Umweltaktivist und Solarpionier Bertrand Piccard nannte den "Circular Explorer" ein "großartiges Beispiel mit seiner wichtigen Mission, die Grenzen der Kreislaufwirtschaft zu verschieben, um unseren Ozean von Plastikmüll zu befreien". Piccard hatte 2015 und 2016 die Erde in mehreren Etappen mit einem Solarflugzeug umflogen, das keinen Tropfen Benzin brauchte. Mit seiner Stiftung "Solar Impulse" will er technologische Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels entwickeln.

Umgebauter Frachter soll Müll in Energie umwandeln

"One Earth - One Ocean" verfolgt seit 2011 das Ziel, Gewässer weltweit von Plastikmüll, aber auch von Verschmutzungen durch Öl und Chemikalien zu befreien. Die Umweltorganisation kündigte für 2024 einen umgebauten Mehrzweckfrachter namens "SeeElefant" an, "der den Müll nicht nur sammeln, sondern auch zu 99 Prozent in Energie umwandeln und dabei mehrere tausend Tonnen laden und verarbeiten kann".

