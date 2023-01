Silvester: Einsatzkräfte fordern Konsequenzen nach Angriffen Stand: 02.01.2023 14:02 Uhr In der Silvesternacht sind in Hamburg mehrfach Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei mit Böllern und Raketen angegriffen worden. Das sorgt für Diskussionen darüber, ob das Böllerverbot ausgeweitet wird. Die Innenbehörde will das nun prüfen, sagte ein Sprecher NDR 90,3.

Dieses Mal waren Böller und Silvesterraketen rund um die Binnenalster und auf dem Rathausmarkt verboten. Zum nächsten Jahreswechsel könnte das auch an den Landungsbrücken gelten, sagte der Sprecher. Die Innenbehörde wolle sich die Bilanz der Feuerwehr- und Polizeieinsätze in der Silvesternacht noch einmal genau ansehen - zum Beispiel daraufhin, wo die Situation besonders schwierig war. Dann wolle man entscheiden, ob die Zonen in denen Feuerwerk nicht erlaubt ist, erweitert würden. Ob das rechtlich gehe, müsse ebenfalls noch geklärt werden.

"Über ein Böller-Verkaufsverbot diskutieren"

Er persönlich könne sich Silvester gut ohne Böller vorstellen, sagte Sören Schumacher, innenpolitischer Sprecher der SPD in der Bürgerschaft im Gespräch mit NDR 90,3. Schumacher fordert ausdrücklich kein sofortiges Verkaufsverbot für Silvesterböller, sagt aber auch: "Wir sollten zumindest mal darüber diskutieren, ob wir so ein Verbot nicht bundesweit einführen." In anderen Ländern gehe es ja auch ganz ohne Böllern.

CDU: Täter konsequent und hart bestrafen

Gegen ein Feuerwerksverbot ist Dennis Gladiator, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Rathaus. Man könne nicht allen die Freude am Feuerwerk nehmen, weil sich einige kriminell verhielten und Rettungskräfte angriffen. Er findet aber: In solchen Fällen müssten die Täter und Täterinnen konsequent und hart bestraft werden. "Wer Rettungskräfte angreift, der greift uns alle an", so Gladiator.

Videos 2 Min Angriffe auf Hamburgs Einsatzkräfte in Silvesternacht Hamburgs Feuerwehren waren ordentlich auf Trab, zum Beispiel gab es schwere Verletzungen durch falsch verwendetes Feuerwerk. 2 Min

"Alle Übergriffe müssen öffentlich gemacht werden"

Jan Ole Unger, Sprecher der Hamburger Feuerwehr sagte NDR 90,3: "Ich glaube, wir haben ein gesamtgesellschaftliches Problem, wenn Leute, bei denen es darum geht, Menschen in einer Notsituation zu helfen, angegriffen werden." Hamburgs Gewerkschaften von Polizei und Feuerwehr fordern nun Offenheit in der Debatte über die Randalierer. "Alle Übergriffe müssen öffentlich gemacht werden. Unsere Feuerwehrleute sollen sich bei uns melden", sagte Hamburgs Landesvorsitzender der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft (DFeuG), Jan Kai Heinrich.

Bekannt ist demnach schon jetzt, dass in Finkenwerder ein Mann der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Weg zur Wache mit einer Leuchtkugel beschossen wurde. In Schnelsen brannte sich ein Feuerwerkskörper durch die Uniform eines Feuerwehrmannes und sorgte für Brandwunden am Oberschenkel. Heinrichs Forderung: Opferschutz vor Täterschutz.

GdP: Täter haben oft einen Migrationshintergrund

Deutlich wird der Vize-Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Lars Osburg. "Unsere Kollegen berichten, dass uns ganz häufig junge Männer mit Migrationshintergrund gegenüberstehen." Das würden Ausweispapiere belegen. Osburg meint, wer das aus politischen Gründen verschweige, der gehe an der Wirklichkeit vorbei und verhindere die Vorbeugung. Es seien oft dieselben Personen, die Probleme machen, zu Silvester seien sie nur zusätzlich alkoholisiert und mit "Waffen" wie Böllern und Raketen ausgestattet, so Osburg. Den Eindruck, bei den Tätern handle es sich oft um Personen mit Migrationshintergrund, bestätigt auch Heinrich.

Rettungskräfte fordern Konsequenzen

Bundesweit fordern Vertreterinnen und Vertreter von Feuerwehr und Polizei nach Übergriffen auf Rettungskräfte Konsequenzen, wie eine Kameraüberwachung ihrer Einsätze und ein generelles Böllerverbot. Auch in Städten wie Berlin hatte es in der Silvesternacht Angriffe auf Einsatzkräfte gegeben.

Schon vor Corona Verbotszone in der Innenstadt

Rund um die Binnenalster und auf dem Rathausmarkt waren dieses Mal Böller und Raketen verboten - weil die Polizei schon damit gerechnet hatte, dass die Silvesterfeierlichkeiten wieder so werden wie vor der Pandemie. Die Verbotszone gab es nicht zum ersten Mal. Auch 2019 schon hatte die Polizei Böller und Raketen rund um die Binnenalster verboten. Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) und Polizeipräsident Ralf Martin Meyer hatten das damals damit begründet, dass gerade dort immer wieder Menschen durch Feuerwerkskörper verletzt wurden. In den folgenden zwei Jahren galt wegen der Corona-Pandemie in Hamburg ein generelles Böllerverbot.

