Stand: 04.04.2020 14:31 Uhr - NDR 90,3

Schüsse in Neugraben-Fischbek: Waffe gefunden

Nachdem ein 28-Jähriger in Hamburg-Fischbek durch einen Schuss am Oberschenkel verletzt worden ist, hat die Polizei eine Waffe gefunden. Bei einer Suchaktion am Freitag mit einem Suchhund wurde laut Polizei eine Pistole sichergestellt. Ob es sich dabei um die Tatwaffe handelt, soll am Sonnabend untersucht werden.

Festnahmen nach Schießerei in Neugraben-Fischbek NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 04.04.2020 15:00 Uhr Autor/in: Helene Buchholz In Neugraben-Fischbek ist ein 28-Jähriger durch einen Schuss am Oberschenkel verletzt worden. Die Polizei nahm am Freitag zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Helene Buchholz berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Nach einer Auseinandersetzung fallen Schüsse

Am Freitagnachmittag hatte ein Zeuge die Polizei gerufen, nachdem er zunächst eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern in der Straße Waldschlucht beobachtet und kurze Zeit später Schüsse gehört hatte. Zwei Männer im Alter von 26 und 33 Jahren, die sich in der Nähe des Tatorts aufhielten, nahmen die Beamten daraufhin fest. Außerdem fanden sie laut Polizei eine Blutspur und mehrere Patronenhülsen.

Verdächtige wieder entlassen

Der verletzte 28-Jährige war nach dem Vorfall in ein Krankenhaus in Hamburg-Harburg eingeliefert worden. Da keine Haftgründe vorlagen, sind die beiden Tatverdächtigen wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.04.2020 | 15:00 Uhr