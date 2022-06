Scholz soll erneut vor Hamburger Cum-Ex-Ausschuss aussagen Stand: 17.06.2022 16:45 Uhr Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) muss voraussichtlich ein zweites Mal vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) der Hamburgischen Bürgerschaft zur Cum-Ex-Affäre aussagen. Und das wahrscheinlich in rund zwei Monaten.

Der Untersuchungsausschuss soll klären, ob führende SPD-Politiker Einfluss darauf genommen haben, Steuern von der Hamburger Warburg Bank nicht zurückzufordern. Scholz habe sowohl den Bundestag als auch die Hamburgische Bürgerschaft belogen, meint Richard Seelmaecker, Obmann der CDU im PUA. Scholz habe in Hamburg gesagt, sich an nichts mehr zu erinnern, so Seelmaecker. Und im Bundestag habe er ein Treffen mit Warburg-Managern in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister verschwiegen. Diese Treffen sind zentraler Teil der Cum-Ex-Affäre. Wenig später entschied 2016 das Finanzamt, Steuern in Millionenhöhe von Warburg zunächst nicht zurückzufordern.

Zweite Aussage möglicherweise am 19. August

Scholz hat bereits im April vergangenen Jahres vor dem Untersuchungsausschuss ausgesagt. Für seine zweite Aussage ist nun der 19. August dieses Jahres geplant. Offen ist noch, ob Scholz dafür nach Hamburg kommt oder ob der Ausschuss nach Berlin reist.

