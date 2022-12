Schneefall in Hamburg: Winterdienst im Einsatz Stand: 08.12.2022 15:26 Uhr Wegen Schneefalls ist der Winterdienst am Hamburger Flughafen am Donnerstag ausgerückt. Räumfahrzeuge kehrten den Schnee von der Landebahn.

"Es gab überhaupt keine Probleme", sagte eine Sprecherin des Airports. Seit Ende Oktober seien 30 Winterdienstmitarbeiter mit 55 Fahrzeugen in Bereitschaft. Aus Sicherheitsgründen lässt der Flughafen Schneedecken schon ab einer Höhe von zwei Millimetern räumen. Ebenso wichtig ist die Enteisung der Flugzeuge. Dafür verfügt der Airport nach eigenen Angaben über zehn Spezialfahrzeuge. Sie sprühen ein Glykol-Gemisch auf die Flugzeuge, damit sich bis zum Start kein neuer Ansatz von Schnee oder Eis bildet. Der gefrierende Niederschlag könnte sonst das Startgewicht der Maschinen um mehrere Tonnen erhöhen und das Strömungsprofil der Tragflächen und des Leitwerks beeinträchtigen.

Stadtreinigung: 90 Streufahrzeuge in Bereitschaft

Für die Hamburger Straßen hatte die Stadtreinigung bereits in der Nacht zum Donnerstag Vorsorge getroffen. Vorsorglich seien die Fahrbahnen mit Salz bestreut worden, sagte ein Sprecher. Die Bodentemperaturen seien jedoch noch so hoch, dass der Schnee schnell wegtaue. Die Stadtreinigung hat zurzeit 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 90 Streufahrzeuge in Rufbereitschaft.

Schnee wohl erst wieder ab Sonntag

Weitere Schneefälle sind in Hamburg vorerst nicht zu erwarten. In der Nacht zum Freitag könnten die Temperaturen bis auf minus vier Grad fallen. Am Freitag und am Sonnabend bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes es auch tagsüber frostig bei dichten Wolken und Nebel. Autofahrerinnen und Autofahrer müssten mit überfrierender Nässe rechnen. Erst ab Sonntagnachmittag könnten erneut Schneeschauer aus Richtung Ostsee Hamburg erreichen.

