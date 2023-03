Schließungen bei Galeria Karstadt Kaufhof: Auch Hamburg betroffen Stand: 13.03.2023 15:56 Uhr Das Unternehmen Galeria Karstadt Kaufhof schließt fast die Hälfte seiner Filialen in Deutschland. 52 der noch verbliebenen 129 Warenhäuser werden dicht gemacht, teilte der Gesamtbetriebsrat mit. Von den fünf Standorten in Hamburg betrifft das die Filialen in Harburg und Wandsbek.

Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will nach Angaben des Gesamtbetriebsrats 52 der noch verbliebenen 129 Warenhäuser schließen. "Insgesamt werden somit weit über 5.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz verlieren", berichteten die Mitglieder der Arbeitnehmervertretung des Unternehmens am Montag. "Dies ist ein rabenschwarzer Tag", betonte der Betriebsrat.

Filialen in Harburg und Wandsbek sollen schließen

Ab Jahresmitte bleiben von derzeit fünf Hamburger Galeria-Filialen nur drei übrig: Die Standorte Mönckebergstraße, Alstertal-Einkaufszentrum und Osterstraße bleiben erhalten. Für die Filialen in Wandsbek und Harburg kommt das Ende am 30. Juni und damit schneller, als für den Großteil der bundesweit 52 Häuser, die laut Sanierungsplan bis Ende Januar geschlossen werden. In Hamburg verlieren 180 Beschäftigte ihren Job. Erschütternd, sagt Heike Lattekamp von der Gewerkschaft Verdi. Denn seit 2020 hat jeder Mitarbeiter pro Jahr auf 5.500 Euro verzichtet – im Gegenzug für eine Beschäftigungsgarantie bis April kommenden Jahres. Geld, dass nun möglicherweise auf dem Klageweg zurückverlangt wird. Auch über Protestaktionen wollen die Beschäftigten am Montag beraten.

Zweiter Rettungsversuch in drei Jahren

Der Hintergrund: Galeria Karstadt Kaufhof hatte Ende Oktober zum zweiten Mal innerhalb von weniger als drei Jahren Rettung in einem Schutzschirm-Insolvenzverfahren suchen müssen. Als Grund für die bedrohliche Lage des Unternehmens nannte Konzernchef Miguel Müllenbach damals in einem Mitarbeiterbrief die explodierenden Energiepreise und die Konsumflaute in Deutschland.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.03.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Einzelhandel