Schauspieler kollabiert - Premiere in Kammerspielen abgebrochen

Notarzt-Einsatz in den Hamburger Kammerspielen: Ein Schauspieler ist am Donnerstagabend auf der Bühne kollabiert.

Schreckmomente bei der Premiere von "How to date a Feminist" in den Hamburger Kammerspielen: Einer der beiden Schauspieler, Joseph Reichelt, brach zu Beginn des Stücks auf der Bühne gleich zweimal zusammen. Intendant Axel Schneider beendete die Aufführung vorzeitig. Der 37-Jährige wurde von der Bühne geführt und in ein Krankenhaus gebracht. Er war am Abend ansprechbar.

Die Ursache für den Zusammenbruch ist bisher unklar. Die Premiere soll sobald wie möglich nachgeholt werden.

