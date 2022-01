SV Eidelstedt erhält einen Goldenen Stern des Sports Stand: 24.01.2022 14:11 Uhr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den SV Eidelstedt mit einem kleinen Goldenen Stern des Sports ausgezeichnet. Beim Bundesfinale belegte der Verein Platz vier. Der Preis wird für herausragende soziale Projekte in Sportvereinen vergeben.

Der SV Eidelstedt gehört zu den größten Inklusions-Sportvereinen in ganz Deutschland. Zahlreiche Breitensportler und -sportlerinnen mit und ohne Behinderung trainieren hier gemeinsam - jetzt auch beim Tennis. Das Training wurde für Menschen mit einer geistigen Behinderung und für Rollstuhlfahrer und -fahrerinnen geöffnet. Die Sportanlage soll zum ersten komplett barrierefreien Tennisplatz der Stadt umgebaut werden. Für dieses Projekt gab es am Montag eine Urkunde, einen kleinen Goldenen Stern und ein Preisgeld von 1.000 Euro.

Weitere Preise für andere Vereine

Der große Goldene Stern des Sports und 10.000 Euro gingen an den Verein Congrav new sports aus Sachsen-Anhalt für den Aufbau eines Trendsportzentrums für Jugendliche. Den Publikumspreis bekam der TV Eintracht Cochem aus Rheinland Pfalz. Der Verein hat Tausende Kieselsteine mit kleinen Sportübungen bemalt und anschließend in der Natur verteilt. Vorbeikommende sollen durch die "Bewegungssteine" zu kleinen sportlichen Aktivitäten animiert werden.

Steinmeier: "Vereine in der Pandemie unterstützen"

Bei der Preisverleihung appellierte der Bundespräsident an die Politik, den Vereinssport in der Corona-Krise nicht allein zu lassen. "Die Pandemie hat ihre Spuren hinterlassen, die Vereine haben Mitglieder verloren", so Steinmeier. Die Politik müsse mit dafür sorgen, dass ehrenamtliche Arbeit attraktiv bleibe. Mehr als 25 Millionen Ehrenamtliche täten es nicht des Geldes wegen, sondern weil sie einen Mehrwert schaffen wollten. "Trotzdem müssen wir uns über die Rahmenbedingungen immer wieder Gedanken machen", so Steinmeier. Auch müsse man die Bürokratie für kleinere Vereine so weit wie möglich begrenzen.

DOSB: "Ohne Bewegung - das wär eine Katastrophe"

Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds, Thomas Weikert, forderte ebenfalls, den organisierten Vereinssport mit allen Kräften zu unterstützen. "Ohne Bewegung wäre es in unserem Land eine Katastrophe", sagte er. Auch die Pandemie habe gezeigt, dass man daran arbeiten müsse. "Wir haben Mitglieder verloren, aber die Vereine waren auch sehr kreativ. Deshalb bin ich nicht bange, dass es weitergeht", fügte Weikert optimistisch hinzu.

