SPD und Grüne fordern weniger Feuerwerk an Silvester

Stand: 04.12.2020 20:00 Uhr

In Hamburg wollen SPD und Grüne ein schärferes Böllerverbot an Silvester. In einem Bürgerschaftsantrag fordern sie mehr Verbotszonen als bislang bekannt und kürzere Feuerwerkszeiten.