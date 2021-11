SPD in Hamburg: Große Pläne, um Wähler zu gewinnen Stand: 08.11.2021 20:41 Uhr Der neue SPD-Vorsitzende in Hamburg, Nils Weiland, will junge Menschen für die SPD begeistern und sich dafür einsetzen, dass rechtsextreme Parteien nicht mehr im Parlament vertreten sind.

Die Hamburger SPD will Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen: von den Linken, den Grünen und der AfD. Weiland sagte, obwohl die SPD in den Wahlergebnissen in Hamburg und in Bund ganz gut da stehe, müsse man einräumen, dass in bestimmten Bereichen andere Parteien eine große Konkurrenz für die SPD geworden seien. Gerade im Großstadtbereich seien es die Grünen: "Wir haben in Hamburg gerade schmerzhaft gesehen, dass uns von den Grünen zwei Direktmandate weggenommen wurden", so Weiland. Dennoch: Die Koalition in Hamburg funktioniere gut mit den Grünen. Trotzdem sei es normal, zu konkurrieren, um sich den einen oder anderen Wähler oder die Wählerin abzunehmen.

Sorgen und Nöte ernst nehmen

Auch der AfD plant Weiland, Stimmen abzuluchsen. Es müsse demokratischen Parteien darum gehen, dass rechtsextreme Parteien nicht mehr im Parlament vertreten sind. "Wie will man das denn anders anstellen, als wenn man diejenigen Wähler einer Partei anspricht, die keine Rassisten sind, die nicht fremdenfeindlich sind", so Weiland. Man müsse deren Sorgen und Nöte ansprechen und Konzepte entwickeln, um diese Sorgen und Nöte von demokratischen Parteien, gerade auch von Parteien des linken Spektrums abzubilden. "Ich möchte mich nicht damit abfinden, dass es auf Dauer ein Reservoir von Wählern gibt, die einer rechtsextremen Partei in Hamburg in die Bürgerschaft helfen. Das kann nicht sein", sagte Weiland.

SPD will junge Wähler gewinnen

Aber auch junge Wählerinnen und Wähler will die SPD in Hamburg dazugewinnen. "Wenn man in der SPD in Ortsvereine geht, dann sieht man sehr viel graues Haar", sagte Weiland. Das sei gut, denn graues Haar bedeute ja auch Lebenserfahrung und Weisheit, "aber wenn man auch in 20 Jahren noch Politik in dieser Organisation machen will, dann braucht man auch mal anderes Haar, als graues Haar". Grüne und FDP hätten es im Bundestagswahl vorgemacht, dass es jugendspezifische Ansprachen gebe. "Wir sind dabei, solche Konzepte zu entwickeln. Wir haben das in der Vergangenheit, das muss man selbstkritisch sagen, nicht mit der notwendigen Energie getan und ich möchte solche Konzepte bei uns in der Partei anstoßen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass die Werte, für die die deutsche Sozialdemokratie steht, auch für Jugendliche attraktiv sind", sagte Weiland.

Gute Teamarbeit mit Leonhard

Mit Sozialsenatorin Melanie Leonhard arbeite er gut zusammen: "Wir sind ein Team und ich hoffe, dass wir gemeinsame Erfolge haben werden." Sie seien als Doppelspitze angetreten, "weil wir so gut zusammen gearbeitet haben und auch die sichere Erwartung haben, dass wir das auch in Zukunft tun werden."

Weitere Informationen Die Hamburger SPD hat jetzt eine Doppelspitze Die Hamburger SPD wird erstmals von einer Doppelspitze geführt. Die Delegierten wählten Nils Weiland zum Co-Vorsitzenden neben Melanie Leonhard. (06.11.2020) mehr Kommentar: Tschentschers Mannschaft schwächelt Die Fälle Gallina und Grote sind nur zwei Beispiele für den geschwächten Hamburger Senat. Bald könnte es ein Stühlerücken geben, meint Anette van Koeverden. (06.11.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 08.11.2021 | 19:30 Uhr