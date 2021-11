SPD-Landesparteitag in Wilhelmsburg: Doppelspitze gewählt Stand: 06.11.2021 12:39 Uhr Die Hamburger SPD wird erstmals in ihrer Geschichte von einer Doppelspitze geführt. Auf einem Landesparteitag wählten die Delegierten am Samstag den Juristen Nils Weiland (48) zum Co-Vorsitzenden.

Die seit März 2018 amtierende Vorsitzende Melanie Leonhard (44) wurde mit 94,7 Prozent der Delegiertenstimmen bestätigt. Weiland, der bislang stellvertretender Landesparteichef war, erhielt 78,6 Prozent von 308 Stimmen. Leonhard hatte den Vorsitz vor gut dreieinhalb Jahren von Olaf Scholz übernommen, der mit seinem Wechsel als Bundesfinanzminister nach Berlin seine Ämter als Erster Bürgermeister und SPD-Vorsitzender der Hansestadt aufgegeben hatte. Die 44-Jährige leitet seit 2015 die Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration. Der 48 Jahre alte Jurist Weiland sei ihr Wunschpartner, sagte ein Parteisprecher. Der SPD-Parteitag kann auf der Internetpräsenz der SPD Hamburg im Livestream verfolgt werden.

Weiland will jüngere Menschen gewinnen

In seiner Vorstellungsrede stellte Weiland den sozialdemokratischen Wert der Teilhabe in den Vordergrund. In der Corona-Politik müsse die SPD eine soziale Spaltung verhindern. In der Klimapolitik sollten die Sozialdemokratinnen und -demokraten dafür sorgen, dass Menschen nicht auf der Strecke blieben. Weiland will mehr jüngere Menschen für die Partei gewinnen und den Erfolg der Grünen in Großstädten kontern. Außerdem will er versuchen, zur AfD oder Linken abgewanderte Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen. Er sagte: "Ich will und mag es nicht akzeptieren, dass es in großer Zahl Menschen in dieser Stadt, in diesem Land gibt, die keine Rassisten sind und die auch keine kommunistische Gewaltherrschaft herbeisehnen, die aber trotzdem entweder AfD oder Linke wählen, weil sie sich vergessen fühlen von dieser Gesellschaft."

Erstmals seit zwei Jahren tagte Hamburgs SPD wieder mit Delegierten vor Ort. Erstmals hielt nicht die Landesvorsitzende die Auftaktrede, denn Melanie Leonhard verhandelte noch am Freitagabend in Berlin die Ampel, am Sonnabend war aber auch sie dabei. Darum sprach am Freitag zum Auftakt Bürgermeister Peter Tschentscher. Er sieht viele Impulse für eine Ampel-Koalition und beschrieb selbstbewusst die Lage: "Die ist deutlich besser als auf dem letzten Parteitag hier im Bürgerhaus Wilhelmsburg, das seitdem erneuert wurde. Jetzt erneuern wir noch den Rest von Hamburg und ganz Deutschland."

Streit um einen möglichen Feiertag

Nur ein Antrag sorgte am späten Abend für Streit. Die Jusos wollen den 8. Mai, den Tag des Kriegsendes und der Befreiung vom Faschismus, zum Hamburger Feiertag machen. Nur knapp scheiterten sie. Stattdessen soll der Parteivorstand vorentscheiden, schlug der Delegierte Georg Rosenthal vor, denn: "Nur Hamburg macht einen Feiertag? Und was machen die anderen 15 Bundesländer? Das geht so nicht!"

Weitere Informationen Hamburger SPD soll eine Doppelspitze bekommen SPD-Chefin Melanie Leonhard stellt sich gemeinsam mit ihrem bisherigen Vize Nils Weiland am Sonnabend zur Wahl. (02.11.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.11.2021 | 12:00 Uhr