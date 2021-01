SPD: Berliner Tor soll Hauptbahnhof entlasten Stand: 27.01.2021 12:41 Uhr Halten zukünftig am S-Bahnhof Berliner Tor wieder Regionalzüge? Wenn es nach Hamburgs SPD-Bürgerschaftsfraktion geht: Ja. Sie wünscht sich damit eine Entlastung des Hauptbahnhofs.

Es war wohl noch zur Dampflok-Zeit, als zuletzt Züge nach Berlin und Lübeck am Bahnhof Berliner Tor hielten. Später bis in die 80er-Jahre wurden die Bahnsteige abgerissen, nur an den Gleisen nach Berlin liegt noch ein Bahnsteig-Stummel. Der SPD-Verkehrsexperte Ole Thorben Buschhüter möchte es wieder beleben. Ihm schwebt zweierlei vor: Zum einen würden Zehntausende Hamburgerinnen und Hamburger, die am Berliner Tor leben und arbeiten, noch besser angebunden. Hier entstehen auch gerade neue Quartiere und ein naher Einstieg spart Zeit.

Ein- und Umsteigen in Richtung Berlin oder Lübeck

Zum zweiten entlastet es den Hauptbahnhof, wenn Fahrgäste nicht dort in die Regionalexpresszüge in Richtung Lübeck und Berlin einsteigen würden, sondern am Berliner Tor. Hier können sie bequem in die S1, S2 und S21 oder die U2, U3 und U4 umsteigen. In einigen Jahren kommt die S4 dazu.

Neue Bahnsteige müssten gebaut werden

"Die Station hat das Potenzial, das Ostkreuz des Hamburger Bahnverkehrs zu werden", meint Buschhüter. Allerdings müsste man Bahnsteige bauen, und die Fahrtzeit würde sich um den Halt verlängern. Die Verkehrsbehörde hat deshalb schon bei der Deutschen Bahn angefragt. Dort soll der Vorschlag geprüft werden.

