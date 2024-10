Stand: 13.10.2024 08:33 Uhr SEK stürmt Wohnung in Billstedt: Person mit Waffe gemeldet

In Billstedt hat das Spezialeinsatzkommando der Polizei am Samstagabend eine Wohnung gestürmt. Ein Zeuge war auf die Wache im Viertel gekommen. Er berichtete, dass er bei einem Streit um Drogen mit einer geladenen Kalaschnikow bedroht wurde. Daraufhin rückten die Spezialkräfte aus. In der Wohnung am der Billstedter Hauptstraße wurden dann aber keine Waffen und nur eine kleine Menge Drogen gefunden.

